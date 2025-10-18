VSAA отвечает на актуальный вопрос: останется ли у выдворяемых граждан РФ латвийская пенсия?

Согласно Договору между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социальной защиты, который действует с 19 января 2011 года, лицам, которым назначена пенсия в Латвии, в случае переезда на постоянное место жительства в Россию, выплата латвийской пенсии продолжается в порядке, установленном данным договором.