Служба госбезопасности включилась в дело об угрозах украинцам в Швейцарии - на гражданина Латвии заведено уголовное дело
Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против гражданина страны, который в поезде в Швейцарии угрожал украинской семье. Инцидент вызвал широкий резонанс после публикации видео в интернете.
Служба государственной безопасности (VDD, СГБ) в пятницу начала уголовный процесс против гражданина Латвии, который в поезде в Швейцарии словесно угрожал украинской семье, сообщили в ведомстве. Уголовное дело было начато после того, как в интернете появилось видео с данным инцидентом. Производство начато по статье Уголовного закона о действиях, направленных на разжигание национальной и этнической ненависти и розни против украинцев, связанных с насилием и угрозами.
Согласно имеющейся в распоряжении VDD информации, инцидент произошёл 13 октября в поезде, следовавшем по маршруту Интерлакен — Шпиц в Швейцарии. Ранее сообщалось, что швейцарская полиция также начала расследование в связи с инцидентом в поезде, в ходе которого, как установили СМИ, гражданин Латвии Александр Вабик угрожал семье, разговаривавшей на украинском языке, выкрикивая угрозы на русском.
Украинка Елена Дудник опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как мужчина в поезде на русском языке обращается к ней и её мужу, угрожая физической расправой. Другие пользователи сети идентифицировали угрожавшего как 42-летнего гражданина Латвии Вабика, который в своих профилях в соцсетях указывает, что когда-то учился в Рижской Золитудской гимназии и проживает в Цюрихе, Швейцария.
Дудник путешествовала с мужем и годовалым сыном. Они разговаривали на украинском языке, когда сидевший рядом пассажир начал кричать на русском, угрожая расправой. В конце концов Вабик выбил у Дудник из рук телефон, а ее муж оттолкнул его. «После этого началось физическое насилие, потасовка и вызов полиции», — написала Дудник на платформе Facebook.
После публикации видео в интернете несколько человек подтвердили, что в Швейцарии также сталкивались с агрессией со стороны того же мужчины, заявила Дудник украинским СМИ. В основном это были женщины с детьми, которые сообщали об угрозах насилия, добавила Дудник.