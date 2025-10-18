Служба госбезопасности включилась в дело об угрозах украинцам в Швейцарии - на гражданина Латвии заведено уголовное дело

Служба государственной безопасности (VDD, СГБ) в пятницу начала уголовный процесс против гражданина Латвии, который в поезде в Швейцарии словесно угрожал украинской семье, сообщили в ведомстве. Уголовное дело было начато после того, как в интернете появилось видео с данным инцидентом. Производство начато по статье Уголовного закона о действиях, направленных на разжигание национальной и этнической ненависти и розни против украинцев, связанных с насилием и угрозами.