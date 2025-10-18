Более 100 встреч и новые сделки: латвийская делегация возвращается из США с инвестициями

Во время визита латвийской делегации американские предприниматели проявили большой интерес к технологиям двойного назначения, энергетическому сектору и "зеленым" инновациям. В Лиепае продолжается реализация проекта ООО "Norsaf" - производителя устойчивого авиационного топлива с использованием американских технологий. В то же время латвийские предприятия оборонной промышленности, такие как производитель беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy и разработчик решений для имитации травм при обучении военнослужащих Exonicus продолжают расширять деятельность на рынке США.