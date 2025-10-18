Более 100 встреч и новые сделки: латвийская делегация возвращается из США с инвестициями
Во время торговой миссии латвийских предпринимателей в США достигнуто соглашение о запуске оборонного проекта в Курземе на сумму 80 млн евро, что стало важным шагом в укреплении экономических связей между странами.
Во время торговой миссии латвийских предпринимателей в США достигнуто соглашение о реализации инвестиционного проекта в Курземе на сумму 80 млн евро, сообщает Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР). Более подробная информация не предоставляется, но ЛАИР отмечает, что проект планируется реализовать в сфере оборонной промышленности.
Во время визита латвийской делегации американские предприниматели проявили большой интерес к технологиям двойного назначения, энергетическому сектору и "зеленым" инновациям. В Лиепае продолжается реализация проекта ООО "Norsaf" - производителя устойчивого авиационного топлива с использованием американских технологий. В то же время латвийские предприятия оборонной промышленности, такие как производитель беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy и разработчик решений для имитации травм при обучении военнослужащих Exonicus продолжают расширять деятельность на рынке США.
Как сообщает ЛАИР, в ходе торговой миссии в США состоялось более 100 индивидуальных встреч с потенциальными инвесторами, а также были заключены новые экспортные сделки.
Делегация латвийских предпринимателей посещала США с 13 по 17 октября. В основном внимание было уделено сотрудничеству в оборонной, энергетической, информационной и коммуникационной отраслях, а основная цель миссии - увеличить экспорт латвийской продукции двойного назначения и оборонной промышленности в Северную Америку и в течение ближайших трех лет привлечь инвестиционные проекты на сумму 1 млрд евро.
По данным ЛАИР, экспорт латвийских товаров и услуг в США в 2024 году составил 991,5 млн евро, что на 3% больше, чем в 2023 году. Накопленные прямые инвестиции США в Латвии в 2025 году составляют 392 млн евро.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что 13–17 октября под руководством министра экономики Виктора Валайниса в Вашингтон отправилась делегация латвийских предпринимателей численностью около 50 человек.