В Екабпилсском крае ожидается шумный уикенд, жителей просят не волноваться
18 и 19 октября в Екабпилсском крае пройдут масштабные военные учения 56-го батальона боевого обеспечения 3-й Латгальской бригады Земессардзе, направленные на совершенствование боевых навыков и защиту территории. В ходе учений будут задействованы военная техника и стрелковое оружие, что может сопровождаться шумом, но не представляет угрозы для жителей.
Цель учений — поддержание и совершенствование боевых навыков и умений военнослужащих для защиты территории ответственности 56-го батальона боевого обеспечения 3-й Латгальской бригады Земессардзе.
В ходе учений по краю будут перемещаться военная техника, солдаты и военнослужащие со стрелковым оружием. Будут использованы учебные боеприпасы и средства имитации боя, которые могут создавать шум, но никоим образом не угрожают жизни и здоровью людей. После завершения учений места проведения будут приведены в порядок.
Задачи будут выполняться как днем, так и ночью, в различных условиях — на открытой местности и в городской среде, чтобы отработать действия в разных ситуациях. Учения являются частью повседневных задач батальона, включая защиту территории, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение боевой поддержки Национальным вооружённым силам, подготовку личного состава к международным операциям и выполнение других функций.
Военные учения пройдут на территориях, согласованных с муниципалитетом Екабпилсского края, юридическими и частными лицами.