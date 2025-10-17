В Екабпилсском крае ожидается шумный уикенд, жителей просят не волноваться

В ходе учений по краю будут перемещаться военная техника, солдаты и военнослужащие со стрелковым оружием. Будут использованы учебные боеприпасы и средства имитации боя, которые могут создавать шум, но никоим образом не угрожают жизни и здоровью людей. После завершения учений места проведения будут приведены в порядок.