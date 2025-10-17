Европарламент хочет запретить соцсети детям и ввести "цифровое совершеннолетие" с 16 лет

Депутаты Европарламента также призвали к введению штрафов и блокировке платформ, не соблюдающих правила ЕС по защите несовершеннолетних в соответствии с Актом о цифровых услугах. Авторы инициативы подчеркивают необходимость более строгих норм ЕС в отношении доступа к социальным сетям и усиленных мер безопасности для детей, использующих онлайн-сервисы.