В бывшей школе поселка Рауда устроят центр для искателей убежища - местные жители беспокоятся
Уже в ближайшее время в Шедерской волости Аугшдаугавского края, недалеко от литовской границы, вновь откроется здание закрытой школы в поселке Рауда. Там будет создан центр временного пребывания для искателей убежища.
Раудская школа имеет долгую историю — она была основана в 1930-е годы, а в советское время переоборудована в учебное заведение для детей с нарушениями умственного развития, сообщает портал Augšdaugavasnovads.lv. Однако четыре года назад в основной школе-интернате училось всего несколько детей, поэтому было принято решение её закрыть.
Содержание здания обходилось самоуправлению более чем в 10 тысяч евро в год. Рассматривалась идея переоборудовать его в пансионат, но она оказалась неудачной: состояние здания и его расположение — далеко от Шедере, Илуксте и Даугавпилса, с ограниченной доступностью общественного транспорта — не соответствовали требованиям такого учреждения.
Теперь найдено решение, которое, по словам самоуправления, позволит оживить как само здание, так и посёлок Рауда.
Председатель думы Аугшдаугавского края Виталий Айзбалт сообщил, что имущество будет безвозмездно передано Министерству внутренних дел и Государственному агентству обеспечения для создания центра временного пребывания искателей убежища. Здесь они смогут находиться до 90 дней — до тех пор, пока Управление по делам гражданства и миграции не присвоит им статус; если статус не будет предоставлен, последует депортация.
Самоуправление надеется, что этот проект оживит посёлок Рауда и создаст новые рабочие места. Айзбалт подчёркивает, что соискатели убежища будут находиться в течение 90 дней на огороженной территории без возможности её покидать, поэтому опасения по поводу возможного насилия или воровства у местных жителей беспочвенны.