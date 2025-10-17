В бывшей школе поселка Рауда устроят центр для искателей убежища - местные жители беспокоятся

Председатель думы Аугшдаугавского края Виталий Айзбалт сообщил, что имущество будет безвозмездно передано Министерству внутренних дел и Государственному агентству обеспечения для создания центра временного пребывания искателей убежища. Здесь они смогут находиться до 90 дней — до тех пор, пока Управление по делам гражданства и миграции не присвоит им статус; если статус не будет предоставлен, последует депортация.