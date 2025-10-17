Экспортная пропасть: Латвия стремительно опускается ниже Эстонии и Литвы

Исследователи задаются вопросом: сможет ли Латвия при нынешнем подходе догнать хотя бы одну из соседних стран и приблизиться к средним показателям Европейского союза? Последние пять лет, начиная с 2020-го, стали для страны временем непрекращающихся ограничений и разросшейся бюрократии, где любое новое правило нередко оправдывалось "внешними обстоятельствами" или "глобальной необходимостью". Так, пандемийные ограничения в Латвии оказались заметно жестче, чем в Эстонии или Литве, - это видел каждый, кто в тот период пересекал границу. Похожая ситуация сложилась и с "вынужденными" увольнениями невакцинированных работников, что обернулось ощутимыми потерями для рынка труда. А так называемый "капитальный ремонт" финансовой системы привел к результатам, которые трудно назвать иначе как чудесами - особенно если сравнивать с тем, как эти процессы проходили, например, в Литве. Затем последовали ограничения на использование природных ресурсов, поданные под благими и красивыми предлогами, и в придачу - повышение налогов и сборов.