Активисты хотят записать в латвийских законах, что животное - не вещь

По её словам, сама идея не нова — ранее к ней призывали ряд юристов и правоведов, однако до сих пор, очевидно, не хватало общественной поддержки или политической воли. «Недавние случаи жестокого обращения с домашними животными в Екабпилсе и Бауском крае — лишь некоторые из ужасающих примеров, показывающих, что этот вопрос больше нельзя откладывать. Латвии пора присоединиться к сообществу западных стран, которые защищают жизнь и достоинство — как человека, так и животного».