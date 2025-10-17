Активисты хотят записать в латвийских законах, что животное - не вещь
На платформе общественных инициатив manabalss.lv за день собрано более 10 000 подписей в поддержку поправок к Гражданскому закону, предлагающих закрепить в нормативных актах, что животные — это не имущество (и, следовательно, на них не распространяются обычные права собственности), а живые существа.
Как указывают активисты, во многих странах Европы — Швейцарии, Австрии, Германии, Чехии, Франции и других — юридический статус животных уже изменён: они отделены от категории вещей. В Латвии же проблемы защиты животных во многом основаны на представлении, что животное — это вещь, а его владелец обладает над ним абсолютной властью.
Хотя в Латвии действует закон о защите животных, который определяет, что разрешено и запрещено делать по отношению к животным, наказания, назначаемые судами за нарушения этого закона, считаются слишком мягкими, а многие дела вообще не доходят до суда. Неоднократно неправительственные организации, работающие в сфере защиты животных, указывали, что приговоры за жестокое обращение с животными несоразмерно мягкие.
«Предлагаемая идея предусматривает внесение поправок в Гражданский закон, согласно которым животные не являются имуществом, а живыми, способными чувствовать существами. Эти изменения укрепят юридическую последовательность, помогут судам определять более адекватные наказания и способствовать осознанию того, что животное — не объект, а живое существо, за которое человек несёт ответственность. Во многих других европейских странах животные уже выведены из категории вещей в гражданском праве. При этом важно понимать, что цель инициативы — не наделить животных полноценным правовым статусом субъекта», — поясняет автор инициативы Марта Маккевича.
По её словам, сама идея не нова — ранее к ней призывали ряд юристов и правоведов, однако до сих пор, очевидно, не хватало общественной поддержки или политической воли. «Недавние случаи жестокого обращения с домашними животными в Екабпилсе и Бауском крае — лишь некоторые из ужасающих примеров, показывающих, что этот вопрос больше нельзя откладывать. Латвии пора присоединиться к сообществу западных стран, которые защищают жизнь и достоинство — как человека, так и животного».