В Латвию возвращается солнце: выходные пройдут под ясным небом и с утренними заморозками

В субботу ожидается небольшая и переменная облачность, местами в Курземе и на границе с Беларусью возможны осадки. Ночью будет дуть слабый ветер и температура воздуха опустится до -2…+4 градусов, днем прогнозируется умеренный ветер северного и северо-восточного направлений, воздух прогреется до +5…+10 градусов.