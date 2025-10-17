Цифровые двойники и боты: как ИИ может подменить реальность на выборах в Сейм в Латвии
На предстоящих в следующем году выборах в Сейм одной из главных угроз станут операции по влиянию, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), - такое мнение в интервью агентству LETA выразил директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации (Stratcom) Янис Сартс.
Он подчеркнул, что способность искусственного интеллекта психологически профилировать людей и влиять на их поведение быстро растет, в то время как способность людей противостоять этим моделям невелика. Чтобы снизить риски, Stratcom создает лабораторию ИИ, цель которой - защитить выборы от атак ИИ и обеспечить, чтобы Латвия опережала Россию и не отставала от Китая в сфере влияния ИИ.
По словам директора Stratcom, в лаборатории планируется разработка ИИ-агентов и цифровых двойников, а также создание автономных систем, способных проводить и распознавать операции по влиянию. Кроме того, в следующем году запланированы первые учения по стратегической коммуникации в синтетической информационной среде, созданной ИИ, где команды разных стран будут тренироваться реагировать на условия гибридной войны. Сартс отметил, что синтетический контент во время выборов будет широко распространяться с разных сторон. При этом он признал, что в демократических странах сложно предложить единый "официальный" нарратив, поэтому защиту следует строить, разрушая логистику распространения дезинформации противника - роботизированные сети и боты.