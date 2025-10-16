Valmiermuižas alus и Cēsu alus под контролем концерна, работающего в Беларуси

Получить комментарий от Cēsu alus о деятельности его основного акционера Olvi в Беларуси Latvijas Avīze не удалось. О работе Olvi в Беларуси писали и многие финские СМИ. Следует отметить, что на пищевую промышленность санкции Запада против России и Беларуси не распространяются, поэтому предприятие не нарушает санкционный режим. Глава Olvi Патрик Лундел оправдывался в СМИ тем, что ситуация была сложной и компания не смогла уйти из Беларуси, так как в конце 2022 года Минск принял закон о запрете продажи акций, принадлежащих западным владельцам. "Процесс продажи был начат и успешно шел первые шесть месяцев. Затем законы изменились - сначала в отношении продажи, потом дивидендов и перевода прибыли", - пояснил он в августе 2024 года финской телерадиовещательной компании Yle. Белорусское правительство включило это предприятие в список стратегических, для отчуждения которых требуется разрешение государства. Получить его не удалось, поэтому продажа предприятия стала невозможной.