Три чиновника на пять работников - к чему приводит этот дисбаланс занятости в Латвии
В Латвии необходимо искать пути сокращения расходов государственного сектора, поскольку в нем занято непропорционально много работников, заявил предприниматель и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Гиртс Рунгайнис в подкасте “Piķis un ģēvelis!”.
Гиртс Рунгайнис призывает к пересмотру структуры занятости в государственном секторе Латвии, поскольку непропорционально высокая численность чиновников и их зарплаты создают чрезмерную нагрузку на экономику и налогоплательщиков. По его подсчетам, из примерно 850 тысяч занятых в стране около 290 тысяч работают в государственном секторе.
Это означает, что на пять работников частного сектора приходится трое — из государственного. При этом, подчеркивает Рунгайнис, все эти люди фактически содержатся за счет налогоплательщиков и прибыли экспортеров.
«Всю реальную прибыль в стране зарабатывают — в основном за счёт экспорта — примерно пять человек из десяти. И именно эти пять содержат остальных трёх, занятых в государственном секторе, — которые, конечно, тоже делают полезную работу», — отметил он.
Рунгайнис подчёркивает, что нужно трезво осознавать: государственный сектор — это, прежде всего, статья расходов, а не источник прибыли.
Особое возмущение у предпринимателя вызывает парадокс в уровне заработных плат: во многих случаях госслужащие получают больше, чем работники частного сектора. По его словам, сотни чиновников получают щедрое вознаграждение, которое при их уровне ответственности и качестве работы в частной компании они вряд ли смогли бы заработать.
Гиртс Рунгайнис считает, что Латвии необходимо серьёзно пересмотреть структуру занятости и расходы в государственном секторе, иначе экономика продолжит нести чрезмерное налоговое бремя ради аппарата, который сам по себе не создаёт добавленной стоимости.