Представителям трех профессий в Латвии будут выплачивать специальные пенсии. Но есть ряд условий

Согласно проекту, право на получение специальной пенсии будет у лица, имеющего не менее 25 лет специального стажа, из которых последние десять лет оно должно было занимать должность судьи, прокурора или омбудсмена, и достигшего возраста, предусмотренного законом «О государственных пенсиях» для назначения пенсии по возрасту, если оно освобождено от должности судьи или омбудсмена по собственному желанию либо в связи с достижением установленного законом предельного возраста.