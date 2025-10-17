Представителям трех профессий в Латвии будут выплачивать специальные пенсии. Но есть ряд условий
Сейм направил на рассмотрение в комиссию по бюджету и финансам (налогам) законопроект о специальных пенсиях для судей и прокуроров, который предусматривает, что с января 2027 года судьям и прокурорам старше 65 лет будет выплачиваться специальная пенсия.
Согласно проекту, право на получение специальной пенсии будет у лица, имеющего не менее 25 лет специального стажа, из которых последние десять лет оно должно было занимать должность судьи, прокурора или омбудсмена, и достигшего возраста, предусмотренного законом «О государственных пенсиях» для назначения пенсии по возрасту, если оно освобождено от должности судьи или омбудсмена по собственному желанию либо в связи с достижением установленного законом предельного возраста.
Право на такую пенсию также будет у лица, освобождённого от должности судьи, прокурора, генерального прокурора или омбудсмена по состоянию здоровья независимо от возраста, если его специальный стаж составляет не менее 25 лет, из которых последние три года отработаны на одной из указанных должностей.
Законопроект предусматривает, что судье и омбудсмену назначается специальная пенсия в размере 55% от среднего месячного заработка, и за каждый год специального стажа сверх 25 лет пенсия увеличивается на 2% от заработка.
Для прокуроров предусмотрена специальная пенсия в размере 45% от среднего месячного заработка с аналогичным увеличением — на 2% за каждый дополнительный год стажа сверх 25 лет.
Максимальный размер специальной пенсии не может превышать 70% от заработка. Пенсия будет рассчитываться исходя из среднего месячного заработка за последние 120 месяцев, то есть за десятилетний период.
