В Латвии
Вчера 18:05
В ближайшие сутки во многих местах продолжат идти дожди
В четверг вечером и в пятницу на большей части Латвии ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
На юге страны ожидается больше всего осадков, тогда как самая солнечная пятница прогнозируется в Видземе. В течение ночи и дня ветер будет слабым, возможно безветрие. Температура воздуха в утренние часы понизится до +3...+7 градусов, местами на севере Видземе - до +1 градуса. Днем температура не превысит +6...+11 градусов.
В Риге иногда ожидаются дожди, днем выглянет солнце. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться между +6 и +9 градусами.