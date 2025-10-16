В ближайшие сутки во многих местах продолжат идти дожди

На юге страны ожидается больше всего осадков, тогда как самая солнечная пятница прогнозируется в Видземе. В течение ночи и дня ветер будет слабым, возможно безветрие. Температура воздуха в утренние часы понизится до +3...+7 градусов, местами на севере Видземе - до +1 градуса. Днем температура не превысит +6...+11 градусов.