Еще одна возможность прошла мимо Риги: развивая деятельность в Балтии, Amazon открыл свой офис в Таллине

«Решение Amazon открыть офис в Эстонии еще раз подтверждает, что наша открытая и инновационная бизнес-среда привлекательна для международных технологических компаний, — сказал министр экономики и промышленности Эркки Келдо. — Этот шаг принесет в Эстонию новые знания и инвестиции, а также создаст прочную основу для будущего сотрудничества между нашими предпринимателями и глобальными игроками. Я уверен, что присутствие AWS будет способствовать как развитию экономики Эстонии, так и выходу наших компаний на международный уровень. Желаю Amazon сил и успехов в реализации новых возможностей в Эстонии», — добавил министр.