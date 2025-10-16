Силиня предлагает Европе изменить миграционную политику, чтобы защитить граждан Латвии и стран ЕС
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала к пересмотру миграционной политики ЕС, подчеркнув, что безопасность граждан должна быть приоритетом. Власти сталкиваются с давлением нелегальной миграции и требуют более справедливого подхода.
Наступило время для более строгой и ответственной миграционной политики во всей Европе, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. В сообщении в социальных сетях она подчеркнула, что граждане Латвии и стран Европейского союза «должны быть защищены в первую очередь, их безопасность не может быть поставлена под угрозу из-за нелегальной миграции».
Эвика Силиня предложила на уровне Европы пересмотреть принципы миграционной политики и практики предоставления убежища. В мае, вместе с лидерами ещё восьми стран, была начата работа в этом направлении. «К нашей инициативе присоединяется всё больше европейских государств», — отметила политик.
По словам Силини, Латвия уже несколько лет сталкивается с давлением нелегальной миграции, расходуя огромные ресурсы на охрану латвийской и одновременно внешней границы ЕС.
Ранее сообщалось, что Союз зелёных и крестьян (ZZS) потребовал от министра иностранных дел Байбы Браже объяснений относительно планируемых действий, чтобы для Латвии была признана особая ситуация, аналогичная польской. Польша, как ожидается, в ближайшее время будет освобождена от требований миграционного пакта ЕС, связанных с перераспределением мигрантов и финансовыми штрафами, говорится в заявлении ZZS для СМИ.
В ответ Браже в среду днем в социальных сетях написала, что никакого «польского исключения» в отношении миграционного пакта не существует и решения такого рода нет. «Следует добавить, что эти вопросы находятся в компетенции Министерства внутренних дел», — отметила министр, подчеркнув, что «ложные новости распространяются не только из России, но и внутри самой Латвии».