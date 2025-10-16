После скандала с Лианой Лангой депутат Евгения Шафранек добилась реформы Комиссии по этике в Рижской думе

Однако, поскольку предложение председателя Рижской думы Виестурса Клейнбергса по составу комиссии, по мнению ряда депутатов, противоречит демократическим принципам, фракция «Латвия на первом», как и вся оппозиция, отказалась участвовать в работе новой комиссии и в знак протеста не выдвинула своих представителей.