После скандала с Лианой Лангой депутат Евгения Шафранек добилась реформы Комиссии по этике в Рижской думе
15 октября на заседании Рижской думы был утверждён новый состав Комиссии по этике, которая заменит предыдущую — ту самую, работа которой фактически так и не началась. Прежняя комиссия оказалась в ситуации конфликта интересов, поскольку ей предстояло рассматривать жалобу на одного из собственных членов — депутата Лиану Лангу (Национальное объединение).
Жалобу подала депутат Евгения Шафранек (партия «Латвия на первом месте»), указав, что публичные высказывания Ланги в социальных сетях серьёзно противоречат этическим стандартам, ожидаемым от публичных должностных лиц. После этого заявления началось обсуждение необходимости изменения состава комиссии.
Из-за конфликта интересов работа комиссии была приостановлена, а затем она была официально распущена. Благодаря настойчивым и последовательным действиям Шафранек Рижская дума приняла решение создать комиссию по этике заново — с новым, формально сбалансированным составом.
Однако, поскольку предложение председателя Рижской думы Виестурса Клейнбергса по составу комиссии, по мнению ряда депутатов, противоречит демократическим принципам, фракция «Латвия на первом», как и вся оппозиция, отказалась участвовать в работе новой комиссии и в знак протеста не выдвинула своих представителей.
Хотя формально новый состав комиссии утверждён, неучастие оппозиции ставит под сомнение её способность работать объективно и представлять мнение всех депутатов думы. Остаётся открытым вопрос: сможет ли комиссия действительно обеспечить нейтральность, прозрачность и соблюдение этических норм на практике.
«Мы продолжим работать над тем, чтобы деятельность Рижского самоуправления оставалась честной, прозрачной и основанной на интересах общества», — подчеркнула Шафранек.