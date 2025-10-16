Delfi задолжал более 950 тысяч евро - суд начал процесс неплатежеспособности.
В Латвии
Вчера 11:11
В отношении компании Delfi инициирована процедура неплатежеспособности из-за долга почти в один миллион евро
15 октября 2025 года Рижский городской суд по заявлению SIA Ekis & Co-Positioning and Consulting возбудил процесс неплатежеспособности юридического лица в отношении AS Delfi.
Стало известно, что в начале сентября этого года компания AS Delfi получила уведомление от SIA Ekis & Co-Positioning and Consulting о намерении обратиться в суд с заявлением о начале процесса неплатежеспособности. Отмечается, что обязательства Delfi перед указанной фирмой приближаются к одному миллиону евро.
В годовом отчёте Delfi за 2024 год не был указан долг в размере 117 тысяч евро перед SIA Ekis & Co-Positioning and Consulting, однако в 2025 году эта сумма выросла до 954 203,82 евро.