Сартс: Москва не хочет войны c НАТО, но испытывает реакцию альянса и тестирует границы допустимого

В то же время, как отметил Сартс, логика военного мышления подсказывает, что Кремль обсуждал планы нападения на страны НАТО, но само по себе это не является чем-то неожиданным. Запад тоже планирует и обсуждает различные военные сценарии. "Учитывая общую риторику России, обсуждение потенциальных целей нападения не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Я бы удивился, если бы Москва это не обсуждала. Но следует ли из этого, что Россия реально намерена напасть? Нет. Наличие планов логично, но это не значит, что Россия готова немедленно приступить к их реализации. Есть и другие факторы, в том числе наша готовность реагировать на подобные провокации", - сказал Сартс.