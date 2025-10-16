Сартс: Москва не хочет войны c НАТО, но испытывает реакцию альянса и тестирует границы допустимого
Россия проводит гибридные атаки против стран НАТО, избегая прямой конфронтации, заявил глава центра Stratcom Янис Сартс. По его словам, Москва проверяет реакцию альянса, не переходя черту, способную вызвать военный ответ.
В последнее время Россия осуществляет различные гибридные атаки против стран НАТО, проверяя способности и реакцию альянса, однако избегает действий, которые могли бы спровоцировать полномасштабный военный ответ, сказал в интервью агентству LETA директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации (Stratcom) Янис Сартс. Он отметил, что самыми серьезными инцидентами были вторжение дронов в Польшу и нарушение воздушного пространства Эстонии, продолжавшееся 12 минут. Также следует упомянуть появление предположительно российских дронов в аэропортах разных европейских городов. По словам Сартса, все эти нарушения организованы так, чтобы не вызвать полномасштабного ответа НАТО, а рассчитаны на то, чтобы альянс обсуждал эти инциденты, понимал свою уязвимость.
По мнению руководителя Stratcom, то, что Москва прибегает к подобным "осторожным" проверкам, означает, что она не хочет серьезной ответной реакции. С другой стороны, если оставить подобные "проверки" без ответа, их интенсивность неизбежно возрастет.
Что касается дронов, то, по словам Сартса, абсолютная безопасность воздушного пространства от их вторжения - это иллюзия, так как ни одна страна технологически не способна обеспечить полную защиту воздушного пространства. "Риски инцидентов высоки. В то же время я не думаю, что Россия всерьез сомневается в возможностях НАТО, иначе эти многочисленные нарушения были бы откалиброваны иначе - провокации были бы гораздо серьезнее. Здесь главное - верит ли Россия в единый ответ НАТО", - сказал руководитель Stratcom.
В то же время, как отметил Сартс, логика военного мышления подсказывает, что Кремль обсуждал планы нападения на страны НАТО, но само по себе это не является чем-то неожиданным. Запад тоже планирует и обсуждает различные военные сценарии. "Учитывая общую риторику России, обсуждение потенциальных целей нападения не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Я бы удивился, если бы Москва это не обсуждала. Но следует ли из этого, что Россия реально намерена напасть? Нет. Наличие планов логично, но это не значит, что Россия готова немедленно приступить к их реализации. Есть и другие факторы, в том числе наша готовность реагировать на подобные провокации", - сказал Сартс.