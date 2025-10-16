Резервы есть, но не для всех: в Латвии проблемы с запасами лекарств

Создание и управление запасами лекарств предусматривает несколько уровней: индивидуальный (резервы для лечения хронических заболеваний и домашняя аптечка), обеспечение лекарствами населения в случае угроз, участие медицинских учреждений, государственные материальные резервы, которые используют участвующие в ликвидации последствий катастроф учреждения, если их собственных ресурсов недостаточно, и запрос гуманитарной и международной помощи, если последствия катастроф превышают возможности страны. В государственные материальные резервы входят лекарства, устройства для инъекций и инфузий, аппаратура для поддержания жизненно важных функций, перевязочные и иммобилизационные материалы, материально-техническое и специальное оборудование и др. Финансирование на эти цели предусмотрено в бюджете Министерства здравоохранения: в 2025 году это 1,551 млн евро, в 2026 году - 1,477 млн, в 2027 году - 1,099 млн, в 2028 году - 1,093 млн евро.