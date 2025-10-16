Смертельное ДТП на Валмиерском шоссе: пешеход погиб под колесами автобуса

Полиция в среду задержала четырех водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и одного водителя под воздействием наркотических веществ. По трем случаям начаты уголовные процессы, а по двум возбуждены административные дела. Также зафиксировано 208 случаев превышения допустимой скорости и оштрафованы четыре агрессивных водителя.