Здравоохранение Латвии на грани: медики требуют дополнительные 56,8 млн евро

Авторы письма подчеркивают, что инвестиции в здравоохранение - это не издержки, а предпосылка для повышения производительности, инноваций и устойчивости общества. По их оценкам, Латвия ежегодно теряет более 1,1 млрд евро экономического потенциала из-за предотвратимой и преждевременной смертности, а продолжительность здоровой жизни людей в Латвии - на 10-12 лет меньше, чем в странах, где в систему здравоохранения вкладывается достаточно средств.