В Литве произошла трагедия: в лесу найден мертвый мужчина, а рядом с ним - замерзшая насмерть женщина

На месте происшествия был найден и автомобиль, на котором, предположительно, они приехали в лес. Оба были жителями города Шяуляй, однако их фамилии разные, и связь между ними пока не установлена. По факту произошедшего начато досудебное расследование, чтобы выяснить причины смерти обоих погибших.