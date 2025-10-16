Иллюстративное фото.
В мире
Вчера 09:34
В Литве произошла трагедия: в лесу найден мертвый мужчина, а рядом с ним - замерзшая насмерть женщина
Во вторник вечером в лесу у деревни Пакарчюнай Шяуляйского района был найден труп мужчины 1977 года рождения. Неподалеку от него обнаружили женщину 1984 года рождения, которую в тяжелом состоянии из-за переохлаждения доставили в больницу. К сожалению, врачам не удалось ее спасти.
Как сообщает Департамент полиции Литвы, обоих людей, лежавших на земле в лесу, заметили проезжавшие по лесной дороге люди на внедорожнике. По информации представителя Главного комиссариата полиции Шяуляйского округа, ни мужчина, ни женщина не занимались сбором ягод или грибов.
На месте происшествия был найден и автомобиль, на котором, предположительно, они приехали в лес. Оба были жителями города Шяуляй, однако их фамилии разные, и связь между ними пока не установлена. По факту произошедшего начато досудебное расследование, чтобы выяснить причины смерти обоих погибших.