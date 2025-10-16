Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 09:04
Четверг будет самым теплым днем недели, местами ожидаются дожди
В четверг на большей части территории Латвии ожидаются дожди, но осадки в основном будут кратковременными, прогнозируют синоптики.
Небо останется преимущественно облачным. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха составит +9..+14 градусов, что сделает четверг самым теплым днём недели.
В Риге временами ожидается дождь, а температура воздуха составит около +13 градусов.