Даугавпилсский университет предоставит возможность для пожилых людей получить образование
17 октября в 12:00 Даугавпилсский университет (ДУ) запускает инициативу «Университет третьего поколения», направленную на расширение обучающих, социальных и возможностей непрерывного обучения для пожилых людей (55+).
Здесь можно будет освоить цифровые навыки и знание компьютеров, иностранные языки, культурные и художественные аспекты, основы здравоохранения, юридические знания и принципы здорового образа жизни, одновременно заводя новые знакомства, обмениваясь опытом и активно участвуя в жизни общества, сообщает университет.
Целью инициативы является содействие социальной интеграции и диалогу между поколениями, поддержание и улучшение когнитивного, эмоционального и физического здоровья пожилых людей, а также укрепление роли пожилых людей в обществе путем содействия равному доступу к образованию во всех регионах Латвии.
Обучение будет проходить в семестровом формате, курсы и модули будут адаптированы к потребностям пожилых людей. Занятия будут включать в себя не только лекции, но и мастер-классы, совместные дискуссии, обмен опытом и практическое обучение цифровым навыкам. По итогам успешного завершения определенного цикла будет выдаваться сертификат.
В сотрудничестве с самоуправлениями и общественными организациями ДУ планирует расширить доступность программы за пределы Даугавпилса, чтобы предложение «Университета третьего поколения» стало доступно более широкой аудитории в регионах.
ДУ предоставит академическую и организационную базу – помещения, преподавательский состав и методическую поддержку, – а партнеры из организаций пожилых людей, самоуправлений и государственных учреждений внесут свой вклад в развитие и долгосрочность программы. Также будет создана модель привлечения волонтеров и наставников, чтобы мероприятия были разнообразными и соответствовали интересам учащихся.