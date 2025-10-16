Даугавпилсский университет предоставит возможность для пожилых людей получить образование

Обучение будет проходить в семестровом формате, курсы и модули будут адаптированы к потребностям пожилых людей. Занятия будут включать в себя не только лекции, но и мастер-классы, совместные дискуссии, обмен опытом и практическое обучение цифровым навыкам. По итогам успешного завершения определенного цикла будет выдаваться сертификат.