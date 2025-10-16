"Простите, но я тут только пил": английский фанат рассказал, как провел время в Риге перед матчем
Во время матча Латвия — Англия в Риге нашелся болельщик, который не скрывал, что приехал сюда не только ради футбола. Судя по его признанию, культурная программа посещения латвийской столицы ограничилась алкоголем и даже кое-чем запрещенным.
14 октября на стадионе «Даугава» в Риге состоялся матч 8-го тура европейской квалификации к чемпионату мира-2026. Сборная Англии уверенно разгромила латвийскую команду со счетом 5:0, а на трибунах собралось около 10 400 зрителей, включая немалое количество гостей с Туманного Альбиона.
Один из английских фанатов, явно в приподнятом настроении, поделился впечатлениями о визите в латвийскую столицу. Его рассказ быстро стал хитом — не столько из-за любви к футболу, сколько из-за честности.
— Как давно вы здесь?
— Вчера утром приехал. Прекрасный город, классный. Пиво — отличное.
— Что успели посмотреть? Какие достопримечательности?
— Ничего, я только пил. Простите, но я только пил. Нет, правда, Рига красивая, отличный город, лучший уровень. Я здесь уже был раньше, смотрел как играет Англия.
— Но ведь сборная Англии впервые играет с Латвией. Вы были здесь раньше?
— Да, мы всегда приезжаем в Ригу. Даже если Англия играет где-то поблизости — всё равно заезжаем сюда. И потом домой — через Ригу. Понимаете, да? Кокаин здесь просто офигенный (надеемся, что это шутка).
Похоже теперь у британцев есть новый повод любить Ригу — не только за ее архитектуру, но и за, скажем так, «широту культурных впечатлений».