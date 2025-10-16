"Простите, но я тут только пил": английский фанат рассказал, как провел время в Риге перед матчем

— Как давно вы здесь?

— Вчера утром приехал. Прекрасный город, классный. Пиво — отличное.

— Что успели посмотреть? Какие достопримечательности?

— Ничего, я только пил. Простите, но я только пил. Нет, правда, Рига красивая, отличный город, лучший уровень. Я здесь уже был раньше, смотрел как играет Англия.

— Но ведь сборная Англии впервые играет с Латвией. Вы были здесь раньше?

— Да, мы всегда приезжаем в Ригу. Даже если Англия играет где-то поблизости — всё равно заезжаем сюда. И потом домой — через Ригу. Понимаете, да? Кокаин здесь просто офигенный (надеемся, что это шутка).