В Литве выплатили компенсацию и вернули гражданство человеку, ранее обвиненному в сотрудничестве с Россией
Литовские власти признали, что гражданство Виталия Казакявичюса, возможно, было аннулировано по ошибке. Проверка не выявила достоверных доказательств его участия в боевых действиях на стороне России.
Виталий Казакявичюс, ранее лишённый литовского гражданства по подозрению в участии в войне на стороне России, мог стать жертвой ошибки. Как выяснилось, у властей не оказалось убедительных доказательств его причастности к боевым действиям. После обращения Казакявичюса в суд Министерство внутренних дел провело внутреннее расследование. По словам главы парламентского Комитета по правам человека Лауринаса Шедвидиса, ведомство не смогло подтвердить, что этот человек действительно воевал. «Есть данные, что он всё это время жил и работал в Литве. Возможно, произошла путаница из-за совпадения имени и фамилии», — отметил Шедвидис.
В июле стороны заключили мировое соглашение, утверждённое судом 3 сентября. Министерство обязалось выплатить Казакявичюсу около 4,7 тысячи евро — в том числе компенсацию судебных издержек.
Замминистра внутренних дел Алиция Щербайте подтвердила, что решение о восстановлении гражданства принято после анализа информации от разведслужб, пограничников и Фонда соцстраха. По её словам, в результате проверки министерство решило улучшить внутренние процедуры. Руководитель Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте добавила, что после инцидента в практику ведомства включены дополнительные меры проверки.
Казакявичюс был лишён гражданства в октябре прошлого года вместе с Юозасом Самуолисом после получения данных о возможной службе на стороне российских войск. Связаться с ними тогда не удалось, однако закон допускает лишение гражданства за службу иностранному государству без разрешения правительства.
Позже министр внутренних дел Владислав Кондратович восстановил гражданство Казакявичюсу, так как доказательств его участия в войне найдено не было.