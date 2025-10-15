В Литве выплатили компенсацию и вернули гражданство человеку, ранее обвиненному в сотрудничестве с Россией

Виталий Казакявичюс, ранее лишённый литовского гражданства по подозрению в участии в войне на стороне России, мог стать жертвой ошибки. Как выяснилось, у властей не оказалось убедительных доказательств его причастности к боевым действиям. После обращения Казакявичюса в суд Министерство внутренних дел провело внутреннее расследование. По словам главы парламентского Комитета по правам человека Лауринаса Шедвидиса, ведомство не смогло подтвердить, что этот человек действительно воевал. «Есть данные, что он всё это время жил и работал в Литве. Возможно, произошла путаница из-за совпадения имени и фамилии», — отметил Шедвидис.