В четверг синоптики прогнозируют дожди и до +14 градусов

Небо будет преимущественно затянуто облаками. Ветер - западный, юго-западный от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит +4...+8 градусов, на побережье - до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.