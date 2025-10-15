Женщины в Латвии получают на 20% меньше мужчин. Почему такая разница в зарплатах?

Для сравнения, в Эстонии этот разрыв также значителен - около 20%, а в Литве он составляет около 13-15%. В ряде стран Западной Европы, таких как Франция, Бельгия, Италия, Словения, этот показатель значительно ниже - от 4% до 10%, и наблюдается устойчивая тенденция к его сокращению. Например, данные Eurostat о нескорректированном разрыве в оплате труда подразумевают, что берётся заработная плата всех работающих женщин (выраженная в почасовой ставке) и заработная плата всех работающих мужчин, и рассчитывается разница. Нескорректированный разрыв в оплате труда, по сути, отражает структуру занятости, например, тот факт, что женщины чаще работают на низкооплачиваемых должностях по сравнению с мужчинами.