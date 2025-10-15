В Польше от неминуемой смерти спасли женщину, которую родители держали взаперти 27 лет

«Невозможно представить, как можно провести столько лет в одной комнате. Она сама сказала, что никогда не видела, как развивается её город, что отстала от жизни, упустила всё — никогда не была у врача, не имела документов, удостоверяющих личность, не выходила даже на прогулку или на балкон... Говорят, что девушка даже не пользовалась туалетом. Она никогда не бывала у стоматолога или парикмахера. Её волосы и зубы находятся в критическом состоянии и представляют угрозу для здоровья, поэтому ей необходима помощь частных клиник».