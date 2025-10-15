В Польше от неминуемой смерти спасли женщину, которую родители держали взаперти 27 лет
Польским правоохранителям удалось спасти 42-летнюю женщину, находившуюся в настолько тяжелом состоянии, что, по словам врачей, она была «всего в нескольких днях от смерти». Как сообщают местные СМИ, родители удерживали ее в запертой комнате на протяжении 27 лет.
Пострадавшая, названная в прессе лишь как Мирелла, последний раз была замечена в 1998 году — тогда ей было 15 лет, и она жила в южнопольском городе Свентохловице. Родители говорили соседям, что дочь пропала. Через 27 лет истощенную женщину обнаружили во время полицейского рейда в одной из квартир многоквартирного дома этим летом, в июле, после того как соседи пожаловались на странные шумы, сообщает Daily Mail.
Заместитель инспектора Анна Хрыняк рассказала изданию Fakt, что 82-летняя владелица квартиры отрицала какой-либо конфликт. Когда полицейские поговорили с Миреллой, та уверяла, что всё в порядке, однако офицеры заметили ранения на её ногах и решили вызвать скорую помощь. Хотя Миреллу нашли ещё летом, о страшной истории стало известно только сейчас — после того как местные жители начали сбор пожертвований, чтобы помочь женщине.
Один из организаторов кампании в соцсетях написал: «Врачи выяснили, что из-за инфекции она находилась буквально в нескольких днях от смерти. Уже два месяца Мирелла находится в больнице в критическом состоянии».
«Люди, знавшие Миреллу, думали, что она почти 30 лет назад ушла из дома. К сожалению, правда оказалась совсем иной, — говорится в сообщении. — Многие детали до сих пор неизвестны, и часть фактов пока нельзя разглашать. Но ясно одно: нужно выяснить правду, почему эта молодая, здоровая 15-летняя девушка перестала выходить из дома и просто исчезла».
«Невозможно представить, как можно провести столько лет в одной комнате. Она сама сказала, что никогда не видела, как развивается её город, что отстала от жизни, упустила всё — никогда не была у врача, не имела документов, удостоверяющих личность, не выходила даже на прогулку или на балкон... Говорят, что девушка даже не пользовалась туалетом. Она никогда не бывала у стоматолога или парикмахера. Её волосы и зубы находятся в критическом состоянии и представляют угрозу для здоровья, поэтому ей необходима помощь частных клиник».