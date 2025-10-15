Футбольный стадион на Луцавсале отменяется - новый мэр нашел другое место

На вопрос о том, не утратила ли актуальность ранее упоминавшаяся возможность строительства стадиона на Луцавсале, Клейнбергс ответил: «Луцавсала никогда не была тем местом, в которое Рига могла бы целесообразно инвестировать, чтобы этот футбольный стадион не был таким, что все время приносит убытки. Он должен быть расположен в месте с удобным доступом и где можно обеспечить предпринимательскую деятельность, необходимую для повседневного содержания стадиона», — сказал мэр Риги.