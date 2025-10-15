ВИДЕО: ХАМАС возвращает контроль в Секторе Газа и начинает расправы над несогласными

ХАМАС в своем официальном канале опубликовал видеозапись, на которой показано, как на улице казнены восемь «коллаборационистов и преступников». У жертв перед смертью были завязаны глаза, они стояли на коленях. Видео, по-видимому, снято в понедельник вечером, спустя пять дней после перемирия, достигнутого при посредничестве США между Израилем и палестинскими боевиками, когда в разных районах сектора Газа продолжаются столкновения между отрядами ХАМАС и различными вооруженными палестинскими кланами.