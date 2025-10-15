ВИДЕО: ХАМАС возвращает контроль в Секторе Газа и начинает расправы над несогласными
После отступления израильской армии боевики ХАМАС усилили контроль над Газой, проводя расправы над противниками и вступая в вооруженные столкновения с местными кланами. Израиль и США настаивают на полном разоружении террористической группировки.
ХАМАС в своем официальном канале опубликовал видеозапись, на которой показано, как на улице казнены восемь «коллаборационистов и преступников». У жертв перед смертью были завязаны глаза, они стояли на коленях. Видео, по-видимому, снято в понедельник вечером, спустя пять дней после перемирия, достигнутого при посредничестве США между Израилем и палестинскими боевиками, когда в разных районах сектора Газа продолжаются столкновения между отрядами ХАМАС и различными вооруженными палестинскими кланами.
OMG ….Hamas executing Palestinians the day after Israeli forces departed— Steven (@nogulagsagain) October 15, 2025
После ухода израильских войск на улицах северной части сектора Газа вновь патрулирует так называемая «полиция», подконтрольная правительству ХАМАС, бойцы которой скрывают лица за черными масками. Когда в понедельник в Газу прибыли автобусы с боевиками, освобожденными из израильских тюрем в обмен на освобождение заложников, толпу контролировали боевики военного крыла ХАМАС— «бригады Кассам».
Одновременно ХАМАС развернул операции против вооруженных кланов и банд, некоторые из которых, по утверждению боевиков, поддерживают Израиль. По словам жителя Газы, беседовавшего с AFP, на востоке города в течение четырех часов шли тяжелые бои между недавно созданными «силами сдерживания» ХАМАС и кланом Хиллеса.
ХАМАС контролирует сектор Газа с 2007 года, когда исламисты силой вытеснили с этой территории силы безопасности, лояльные светскому движению «Фатх» и палестинской автономии, убивая своих противников.
Израиль настаивает, что ХАМАС не должен играть никакой роли в дальнейшем управлении Газой и что группировка должна сложить оружие. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник указал, что мирный план США однозначно предусматривает демилитаризацию и разоружение ХАМАС. «Во-первых, ХАМАС должен сложить оружие, а во-вторых, нужно обеспечить, чтобы в Газе не было оружейных заводов и контрабанды вооружений. Это и есть демилитаризация», — подчеркнул израильский премьер.
20-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает, что те члены ХАМАС , которые сложат оружие, будут амнистированы. «Если они не разоружатся, мы их разоружим», — во вторник заявил Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что это произойдет быстро и, возможно, с применением силы.