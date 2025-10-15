В Ропажском крае женщина "из-за финансовых трудностей" ездила с поддельными номерами и воровала топливо

В населенном пункте Сауриеши полицейские заметили машину с норвежскими номерными знаками, которая показалась им подозрительной. После остановки автомобиля и проверки данных выяснилось, что указанные номера принадлежат транспортному средству другой марки. При этом сам задержанный автомобиль зарегистрирован в Латвии и не имеет действующего технического осмотра. Кроме того, установлено, что у женщины-водителя отсутствует действующее водительское удостоверение.