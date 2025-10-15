В Ропажском крае женщина "из-за финансовых трудностей" ездила с поддельными номерами и воровала топливо
В Сауриеши полиция задержала автомобиль с поддельными норвежскими номерами, связанными с кражами топлива. Водитель призналась, что установила чужие знаки из-за финансовых трудностей и отсутствия техосмотра.
Муниципальная полиция Ропажского края сообщает о задержании подозрительного автомобиля с иностранными регистрационными знаками, связанного с серией краж топлива на автозаправках.
В населенном пункте Сауриеши полицейские заметили машину с норвежскими номерными знаками, которая показалась им подозрительной. После остановки автомобиля и проверки данных выяснилось, что указанные номера принадлежат транспортному средству другой марки. При этом сам задержанный автомобиль зарегистрирован в Латвии и не имеет действующего технического осмотра. Кроме того, установлено, что у женщины-водителя отсутствует действующее водительское удостоверение.
Отвечая на вопросы полиции, женщина призналась, что установила чужие номера из-за финансовых трудностей, объяснив, что таким образом хотела «защитить себя от стационарных радаров», которые могли бы зафиксировать отсутствие техосмотра. За выявленные нарушения в отношении женщины начаты несколько процессуальных действий.