С сегодняшнего дня движение со скоростью более 90 км/ч разрешено только на одном участке латвийских дорог
С сегодняшнего дня, 15 октября, и до весны водителям в Латвии больше нигде не разрешается ехать быстрее 90 километров в час, за исключением участка Сигулдского шоссе, где при хороших погодных условиях можно будет двигаться со скоростью до 100 км/ч, сообщает государственное предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).
На участке Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где действует адаптивное управление движением с изменяемыми дорожными знаками, при очень хороших условиях максимальная скорость будет составлять 100 км/ч и в зимний сезон. Однако при ухудшении метеоусловий и состояния дороги разрешённая скорость будет снижена до 90, 80 или 70 км/ч.
Следует учитывать, что в зимний период погодные и дорожные условия могут меняться несколько раз в день, в том числе резко, поэтому водителям необходимо обращать внимание на указания изменяемых дорожных знаков и строго их соблюдать, напоминает LVC.
Тем временем на 32 участках государственных дорог всё ещё продолжаются дорожные работы. Водителей призывают не нарушать установленные в местах строительства ограничения движения, чтобы не подвергать опасности себя, других участников дорожного движения и работников. На сайте LVC доступна интерактивная карта, где указана актуальная информация обо всех дорожных работах и ограничениях движения на государственных дорогах.