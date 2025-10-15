С сегодняшнего дня движение со скоростью более 90 км/ч разрешено только на одном участке латвийских дорог

На участке Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где действует адаптивное управление движением с изменяемыми дорожными знаками, при очень хороших условиях максимальная скорость будет составлять 100 км/ч и в зимний сезон. Однако при ухудшении метеоусловий и состояния дороги разрешённая скорость будет снижена до 90, 80 или 70 км/ч.