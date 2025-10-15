Общественные туалеты в Доме культуры Олайне закрыты на зиму.
В Латвии
Вчера 09:47
Общественные туалеты в Доме культуры Олайне закрыты на зиму
Общественные туалеты возле Дома культуры в Олайне закрыты на зимний сезон, чтобы защитить оборудование и водопроводные системы от повреждений из-за холода.
С наступлением холодного времени года общественные туалеты возле Дома культуры в Олайне закрыты на зиму, сообщает муниципалитет Олайнского края. Это необходимо, чтобы сохранить оборудование и водные системы в хорошем состоянии до весны. О дате открытия весной муниципалитет обещает сообщить заранее.