Справки подорожают: за документы от PMLP придется платить больше
Цены на ряд услуг Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), связанных с информационными технологиями и обработкой данных, увеличатся. Правительство одобрило поправки к прейскуранту, которые затронут как подготовку справок, так и использование электронных систем ведомства.
Например, подготовка справки, не включая информацию из Регистра физических лиц, если для её подготовки требуется использование специальных методов обработки данных и критериев отбора, будет стоить 13,08 евро вместо прежних 9,50 евро за одного человека в течение пяти рабочих дней.
Подготовка справки за один рабочий день за одного человека, если не требуется дополнительная обработка данных, теперь обойдётся в 26,18 евро вместо 19 евро.
Отправка письма по почте указанному адресату, если у управления нет законных оснований выдать информацию из Регистра физических лиц, подорожает до 11,53 евро вместо 9,17 евро. Почтовые расходы в эту сумму не входят.
Отправка письма в электронном виде на официальную электронную почту адресата, если она активирована, теперь будет стоить 10,94 евро вместо 8,13 евро.
Также подорожает использование технического подключения к онлайн-системе передачи данных информационных систем управления. Например, настройка технического подключения к эксплуатационной или тестовой базе данных для клиента, использующего первичную конфигурацию межсистемного соединения, теперь будет стоить 326,37 евро вместо 300 евро.