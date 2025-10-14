Танцора Сергея Полунина лишили украинского гражданства
Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства ряда лиц, имеющих одновременно паспорта России. Сообщается, что среди них - одесский мэр Геннадий Труханов, бывший нардеп от ОПЗЖ Олег Царев и скандальный балетный танцовщик Сергей Полунин.
Незадолго до этого Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что СБУ выявило «наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал».
Сергей Полунин — российский артист балета. Он родился в Херсоне. Он был гражданином Украины, России и Сербии. Артист выступал в российских театрах, возглавил Севастопольский театр оперы и балета в оккупированном Крыму и открыто поддерживал путинский режим, однако в конце 2024 года танцовщик заявил об эмиграции из РФ.
Полунин неоднократно высказывался в поддержку Владимира Путина и набил татуировки с его лицом на теле. У него также есть тату с украинским тризубом. В апреле 2025 года президент Украины ввел против него санкции. Сейчас Полунин живет в Израиле, где, по собственным словам, чувствует себя "спокойнее". Он даже называет себя "еврейским танцовщиком", сделал тату в виде Звезды Давида на виске и пытается получить израильский паспорт.
При этом в соцсетях он продолжает называть себя "защитником русских, Путина и евреев", добавляя, что "любить Россию можно и издалека".