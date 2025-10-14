Танцора Сергея Полунина лишили украинского гражданства

Полунин неоднократно высказывался в поддержку Владимира Путина и набил татуировки с его лицом на теле. У него также есть тату с украинским тризубом. В апреле 2025 года президент Украины ввел против него санкции. Сейчас Полунин живет в Израиле, где, по собственным словам, чувствует себя "спокойнее". Он даже называет себя "еврейским танцовщиком", сделал тату в виде Звезды Давида на виске и пытается получить израильский паспорт.