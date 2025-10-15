Жителей Елгавы предупредили, что дожди не дают привести в порядок дороги

В настоящее время обследованы все гравийные дороги города, работы заказаны, и часть дорог в районе Добельского шоссе, улиц Терветес, Дамбя и Калнциема уже отгрейдирована. Ремонт остальных дорог будет продолжен, как только погодные условия стабилизируются, поскольку в период осадков и при чрезмерно влажном покрытии работы невозможны.