Жителей Елгавы предупредили, что дожди не дают привести в порядок дороги
Из-за переменчивой погоды и частых осадков в настоящее время грейдирование гравийных дорог затруднено, сообщает Елгавское самоуправление.
Длительные и интенсивные дожди вызывают переувлажнение дорожного покрытия, в результате чего покрытие теряет несущую способность и становится нестабильным. Самоуправление просит жителей с пониманием отнестись к ситуации и возможным временным неудобствам. Как только погодные условия улучшатся, работы по обслуживанию гравийных дорог будут возобновлены в полном объёме.
В таких условиях проведение ремонтных работ, включая планировку покрытия, технически невозможно, так как это может привести к дополнительным повреждениям — углублению колей, образованию грязевых полос или угрозе безопасности движения. Поэтому обслуживание гравийных дорог проводится только при благоприятных погодных условиях и при достаточно высохшем дорожном полотне.
В октябре частые осадки существенно влияют на состояние гравийных дорог в городе. Для обеспечения их пригодности для движения и предотвращения дальнейших повреждений покрытия проводится систематический осмотр дорог, а при возможности — и планировка покрытия.
В настоящее время обследованы все гравийные дороги города, работы заказаны, и часть дорог в районе Добельского шоссе, улиц Терветес, Дамбя и Калнциема уже отгрейдирована. Ремонт остальных дорог будет продолжен, как только погодные условия стабилизируются, поскольку в период осадков и при чрезмерно влажном покрытии работы невозможны.
О проблемах с дорожным покрытием и других вопросах, связанных с инфраструктурой, жители Елгавы могут сообщать в Оперативный информационный центр муниципалитета Елгавы (POIC) по телефону поддержки жителей 8787, а также отмечать их на интерактивной карте города karte.jelgava.lv.