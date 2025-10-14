В результате ночного пожара в Пурвциемсе погибла собака - выясняются обстоятельства происшествия
Вечером на улице Дзелзавас в Риге вспыхнул пожар в квартире на пятом этаже. Люди не пострадали, но в огне погибла собака. Полиция начала уголовный процесс для выяснения обстоятельств происшествия.
Как сообщает портал Jauns.lv со ссылкой на Государственную полицию, в пожаре, произошедшем накануне в квартире на улице Дзелзавас, 99, на кухне погибла собака.
«В связи с пожаром в Государственной полиции начат уголовный процесс, будут установлены обстоятельства происшествия. Первоначальная информация не указывает на признаки преступления. Данных о пострадавших людях нет, однако в пожаре погибла собака», — сообщили в полиции.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), возгорание удалось ликвидировать примерно за полтора часа. «В 20:47 поступил вызов на улицу Дзелзавас в Риге, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горела кухня площадью 10 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались четыре человека, а по прибытии спасателей были эвакуированы ещё восемь человек. В 22:25 пожар был ликвидирован», — уточнили в службе.
Очевидцы рассказали, что на месте происшествия находились «четыре пожарные машины, скорая помощь и полиция». На опубликованном видео видно, что пламя полностью охватило помещение, а встревоженные жители района наблюдали за происходящим из двора.