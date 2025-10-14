В результате ночного пожара в Пурвциемсе погибла собака - выясняются обстоятельства происшествия

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), возгорание удалось ликвидировать примерно за полтора часа. «В 20:47 поступил вызов на улицу Дзелзавас в Риге, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горела кухня площадью 10 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались четыре человека, а по прибытии спасателей были эвакуированы ещё восемь человек. В 22:25 пожар был ликвидирован», — уточнили в службе.