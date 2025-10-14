Kesko Senukai готовит масштабное расширение - более 30 новых магазинов в Балтии
Сеть магазинов товаров для строительства, ремонта и бытовой техники Kesko Senukai планирует открыть более 30 новых магазинов в Литве, Латвии и Эстонии.
В настоящее время ведется поиск участков и помещений под новые торговые точки, а также партнеров как для долгосрочной аренды, так и для приобретения, при этом помещения или здания могут быть различной площади - от 5 тыс. кв. м в небольших городах до 25 тыс. кв. м в крупных городах, сообщила компания во вторник.
"Расширение сети - закономерный и стратегически взвешенный шаг. У нас многолетний опыт работы в секторе DIY ("сделай сам"), от создания качественного торгового опыта до развития современных торговых центров", - заявил президент группы Senukai Артурас Ракаускас.
Помимо расширения сети, Kesko Senukai также планирует в ближайшем будущем новые инвестиции в проекты в сфере недвижимости и намерена расширять свою деятельность на основе франшизы или приобретать совместно с партнерами новые розничные предприятия в Балтийском регионе.
Ранее сообщалось, что Kesko Senukai планирует инвестировать к 2030 году почти 100 млн евро в искусственный интеллект и автоматизацию процессов, роботизацию и кибербезопасность.
В настоящее время сеть Kesko Senukai насчитывает 94 магазина, работающих как на собственной, так и на франчайзинговой основе в Литве, Латвии и Эстонии.