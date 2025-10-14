В странах НАТО потешаются над "хромающей" российской подлодкой, всплывшей у берегов Франции
Глава НАТО Марк Рютте высмеял Россию за "сломанную" подводную лодку, всплывшую у берегов Франции на прошлой неделе.
"Теперь, по сути, в Средиземном море почти не осталось российского военно-морского присутствия. Есть одинокая сломанная российская подводная лодка, которая хромает домой после патрулирования", - сказал он во время выступления в Словении. Об этом сообщает Euronews.
Черноморский флот России отрицает, что подводная лодка всплыла из-за неисправности, и утверждает, что она соблюдала правила навигации в Ла-Манше: при прохождении проливных зон, в частности Ла-Манша, подводные лодки обязаны следовать в надводном положении. Поэтому появление «Новороссийска» на поверхности носит процедурный характер, а не является признаком поломки. Пресс-служба флота также заявила, что подводная лодка совершает "плановый межфлотский переход" после выполнения задач в Средиземном море.
Ранее сообщалось, что на подлодке "Новороссийск" произошла утечка топлива, и министерство обороны Нидерландов заявило, что в субботу она находилась в Северном море под конвоем военно-морских сил страны.
"Какая перемена по сравнению с романом Тома Клэнси 1984 года "Охота за "Красным октябрем", - сказал Рютте во время своего выступления. - Сегодня это больше похоже на охоту за ближайшим механиком".
Морское командование НАТО сообщило в четверг в сети X, что французский флот наблюдает за подводной лодкой.
"НАТО готово защищать наш альянс, проявляя постоянную бдительность и морскую осведомленность по всей Атлантике", - говорится в сообщении.
We. Are. Watching. 👀— NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) October 9, 2025
📍 Atlantic Ocean
⚓ A French Navy frigate 🇫🇷 conducts surveillance of the Alliance’s maritime approaches, marking the presence of a Russian submarine 🇷🇺 operating on the surface off the coast of Brittany. NATO stands ready to defend our Alliance with… pic.twitter.com/SeTh3Ij7NN
Наблюдение за подводной лодкой последовало за несколькими другими случаями обнаружения в Ла-Манше судов, предположительно принадлежащих так называемому "теневому флоту" России.