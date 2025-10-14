Латвийские пограничники сообщили, как работает новая система пересечения границы
Прошли первые сутки с момента, когда в Латвии, как и в других странах Европы, начала работать новая Система въезда/выезда (IIS), предназначенная для граждан третьих стран, совершающих поездки с целью краткосрочного пребывания.
Как сообщают латвийские пограничники, в течение первых суток в Латвии в системе IIS было зарегистрировано 2007 граждан третьих стран, а по состоянию на 14 октября в 8:30 — уже 3797 человек.
"Внедрение IIS приносит пользу как гражданам Европейского союза, так и гражданам третьих стран: она модернизирует и улучшает управление внешними границами ЕС, обеспечивает более равномерное и быстрое пересечение границы, предотвращает незаконную миграцию и усиливает безопасность на внешних границах ЕС и в Союзе в целом", - объясняют пограничники.
Граждан третьих стран просят учитывать, что на начальном этапе проверка на границе может занять больше времени. Помимо проверки проездных документов, при первом пересечении границы после начала действия IIS путешественники обязаны предоставить биометрические данные — фотографию лица и/или отпечатки пальцев.
Проверка граждан третьих стран, въезжающих в страны Шенгенской зоны, проводится в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом. На этапе постепенного внедрения IIS штампы в проездных документах по-прежнему считаются основным подтверждением факта пересечения границы.
Новая система постепенно заменит штампы в паспортах цифровой регистрацией, которая фиксирует факты въезда, выезда и отказа во въезде. Это позволит ускорить пограничный контроль и упростит работу пограничников.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, население предупредили об очередях в рижском аэропорту из-за введения новой системы пересечения границы.