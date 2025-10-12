Новая неделя принесет дождь, ветер и сырость - типичный октябрь в разгаре
В ближайшие дни в Латвии сохранится типично осенняя погода. Под влиянием усиливающегося циклона в большинстве регионов страны ожидаются осадки, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В понедельник погода будет преимущественно облачной. Ночью местами, главным образом в западных и центральных районах, пройдут дожди, а днём они охватят почти всю территорию страны. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер, на побережье — умеренный или умеренно сильный, с порывами до 15–19 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +3…+7°, на побережье будет теплее — +7…+10°. Днём в западных и центральных районах воздух прогреется до +7…+11°, в восточных — лишь до +4…+7°.
Во вторник облака время от времени будут приносить дождь, но местами небо прояснится и выглянет солнце. Ночью на вторник в отдельных районах образуется туман, который местами сохранится и утром.
В среду ожидается в основном облачная погода, местами пройдут дожди. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и западный ветер; на побережье во вторник он будет умеренно сильным, ночью с порывами до 15–16 м/с. В эти ночи температура воздуха опустится до +2…+6°, на побережье Курземе будет немного теплее — +7…+9°. Днём воздух прогреется до +6…+12°.
Во второй половине недели погодные условия продолжат определять циклоны — во многих районах сохранится дождливая погода. Однако порывы ветра ослабнут, и будет преобладать слабый западный ветер. Температура воздуха удержится в пределах +5…+10°, а к выходным в страну поступит более холодная масса воздуха, и ночью температура приблизится к отметке 0°.