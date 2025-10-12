Новая неделя принесет дождь, ветер и сырость - типичный октябрь в разгаре

В среду ожидается в основном облачная погода, местами пройдут дожди. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и западный ветер; на побережье во вторник он будет умеренно сильным, ночью с порывами до 15–16 м/с. В эти ночи температура воздуха опустится до +2…+6°, на побережье Курземе будет немного теплее — +7…+9°. Днём воздух прогреется до +6…+12°.