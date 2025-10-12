Обещали по 50 в месяц, а установили столько за все лето: амбициозные планы Риги по обновлению остановок буксуют
Ещё в апреле Рижская дума надеялась, что летом и осенью удастся устанавливать более 50 навесов ежемесячно, однако в столице новые конструкции до сих пор появились лишь в 50 местах.
Новый директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш усомнился в темпах, на которые ранее рассчитывали коллеги, указав, что в этом году самоуправление выделило на установку навесов всего один миллион евро. На такую сумму можно установить 120 навесов, из которых 70 планируется получить только к концу октября. Гарантий, что это удастся, нет, сообщает LSM.lv.
«Учитывая опыт с первой партией — первыми 50 навесами, когда уже после поставки были выявлены различные проблемы, — была проведена экспертиза и внесены улучшения. Вторая партия будет с техническими доработками, чтобы навесы были более качественными и соответствовали нашим ожиданиям», — пояснил Каулиньш.
В то же время он признал, что у самоуправления нет уверенности, выполнит ли поставщик заказ. «Ждём, когда наступит срок поставки, чтобы понять, как нам действовать дальше. Если и на этот раз возникнут проблемы, конечно, мы больше не будем сотрудничать с этим поставщиком», — заверил директор департамента.
Навесы на остановках на улицах Дзелзавас и Латгалес (07.02.2025)
В Риге продолжается установка остановочных навесов общественного транспорта единого дизайна, и в настоящее время в городе уже установлен 21 комплект ...
Каулиньш добавил, что в бюджете самоуправления на следующий год на навесы следует предусмотреть как минимум 1,5 миллиона евро — на эту сумму планируется установить новые конструкции ещё на 100 остановках. В целом в Риге из примерно 1500 остановочных пунктов ранее планировалось оборудовать новыми навесами в среднем треть, однако теперь новый директор департамента считает, что они должны появиться почти на всех остановках.