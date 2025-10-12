Обещали по 50 в месяц, а установили столько за все лето: амбициозные планы Риги по обновлению остановок буксуют

В то же время он признал, что у самоуправления нет уверенности, выполнит ли поставщик заказ. «Ждём, когда наступит срок поставки, чтобы понять, как нам действовать дальше. Если и на этот раз возникнут проблемы, конечно, мы больше не будем сотрудничать с этим поставщиком», — заверил директор департамента.