Под асфальтом спрятана история: как в Риге охраняют камни, по которым ходили наши прадеды
Историческая брусчатка — большая ценность и богатство, поэтому, как только её находят, например, во время ремонтных работ, в обществе сразу возникает беспокойство о её дальнейшей судьбе. Представители Рижской думы подчёркивают, что найденную историческую брусчатку тщательно учитывают, хранят и сообщают о ней хранителям культурного наследия.
Возле улицы Слокас, неподалёку от железнодорожного переезда, продолжаются масштабные строительные работы. Один из местных жителей в передаче «4. studija выразил тревогу по поводу того, куда делась сохранившаяся под асфальтом историческая гранитная брусчатка, сообщает LSM.lv.
В письме он спрашивал: «Куда она девается? Не оказывается ли у кого-то из начальников дома? Её не продают и не выбрасывают ли на свалку?»
Муниципалитет категорически отверг предположения о возможном присвоении исторической брусчатки. Руководитель Управления общественной инфраструктуры Рижской думы Мартиньш Слимбахс рассказал, что с исторической брусчаткой при ремонтах сталкиваются довольно часто. «В этом случае, как и во всех остальных, покрытие фиксируется: определяется его объём, после чего оно передаётся на хранение в Департамент городской среды и мобильности, где этот материал — в данном случае колотая брусчатка — сохраняется. Кроме того, при реализации проекта мы информируем Национальное управление по охране культурного наследия. Система отработана: после демонтажа всё регистрируется и доставляется на соответствующее место хранения», — пояснил Слимбахс.
Изъятую историческую брусчатку точно учитывают, и позже, при необходимости, используют повторно в уличном покрытии. «Обычно, если в рамках того же проекта предусмотрено её повторное использование, её демонтируют и укладывают заново. Если же это не предусмотрено, материал передаётся на хранение. В дальнейшем город может применить эту брусчатку при реализации других проектов. Если не ошибаюсь, сейчас в рамках проекта по реконструкции улицы Дзирнаву как раз предусмотрено использование подобного покрытия — в таких случаях этот материал применяется вновь», — добавил представитель самоуправления.
В муниципальном хранилище Риги в настоящее время находится немного более 6000 тонн исторической брусчатки — это колотый гранит, бордюрные камни, стеновые блоки и гранитные столбы.