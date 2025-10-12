Под асфальтом спрятана история: как в Риге охраняют камни, по которым ходили наши прадеды

Муниципалитет категорически отверг предположения о возможном присвоении исторической брусчатки. Руководитель Управления общественной инфраструктуры Рижской думы Мартиньш Слимбахс рассказал, что с исторической брусчаткой при ремонтах сталкиваются довольно часто. «В этом случае, как и во всех остальных, покрытие фиксируется: определяется его объём, после чего оно передаётся на хранение в Департамент городской среды и мобильности, где этот материал — в данном случае колотая брусчатка — сохраняется. Кроме того, при реализации проекта мы информируем Национальное управление по охране культурного наследия. Система отработана: после демонтажа всё регистрируется и доставляется на соответствующее место хранения», — пояснил Слимбахс.