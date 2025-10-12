Стихия в столице: рижан просят сообщать о поваленных деревьях и соблюдать осторожность

Если дерево упало на территории частной собственности, владелец сначала должен сфотографировать место происшествия и проинформировать об этом департамент городского развития Рижской думы. Сделать это можно на портале eriga.lv посредством электронной услуги "Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai" или отправив заявление на электронную почту pad@riga.lv. Заявление можно также прислать по почте на адрес ул. Дзирнаву, 140, Рига.