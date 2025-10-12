Ночью до +3, днем не выше +11: Латвию ждет прохладное начало недели

Хотя в ночь на понедельник местами небо прояснится, во многих районах облака периодически принесут дождь. Продолжит дуть умеренный и местами довольно сильный северо-западный и северный ветер, на побережье его порывы усилятся до 15–19 м/с, а в первой половине ночи местами возможны и до 20 м/с. В большинстве районов температура воздуха понизится до +3…+8°, а на побережье Курземе ночь будет теплее — там температура не опустится ниже +8…+10°.