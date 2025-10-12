Ночью до +3, днем не выше +11: Латвию ждет прохладное начало недели
В ночь на понедельник и днём в Латвии сохранится прохладная и ветреная погода: местами пройдут дожди, а на побережье порывы северного ветра достигнут 19–20 м/с. Температура воздуха опустится до +3…+8°, в Курземе будет немного теплее, а днём воздух прогреется максимум до +11°.
Хотя в ночь на понедельник местами небо прояснится, во многих районах облака периодически принесут дождь. Продолжит дуть умеренный и местами довольно сильный северо-западный и северный ветер, на побережье его порывы усилятся до 15–19 м/с, а в первой половине ночи местами возможны и до 20 м/с. В большинстве районов температура воздуха понизится до +3…+8°, а на побережье Курземе ночь будет теплее — там температура не опустится ниже +8…+10°.
В Риге ночь будет преимущественно облачной, временами пойдёт дождь. Ожидается умеренный, местами довольно сильный северо-западный и северный ветер, порывами до 15–19 м/с. Температура воздуха понизится до +8…+9°.
Днём небо в основном будет покрыто облаками, на большей части территории страны ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер, а в прибрежных районах он станет умеренно сильным, с порывами до 15–19 м/с. Максимальная температура воздуха составит от +7 до +11° в западных и центральных районах и от +4 до +7° — в восточных.
В Риге — облачная погода, временами дождь, однако местами возможны кратковременные прояснения. Ожидается умеренный северо-западный и северный ветер, порывами до 15–18 м/с, который к вечеру стихнет. Воздух прогреется лишь до +9…+10°.