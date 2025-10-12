Умерла звезда "Крестного отца" - легендарная актриса Дайан Китон

В 1968 году Китон участвовала в бродвейском мюзикле "Волосы" в качестве дублёрши. Её "большой прорыв" произошёл в 1970 году, когда режиссёр Фрэнсис Форд Коппола выбрал её для роли в фильме "Крестный отец". Картина имела огромный успех, и Дайан была номинирована на "Оскар". Хотя тогда премию она не получила, уже несколько лет спустя — в 1977 году — завоевала "Оскар" как лучшая актриса за роль в фильме режиссёра Вуди Аллена "Энни Холл". Эта работа закрепила за ней статус одной из ведущих актрис Голливуда и превратила её в настоящую икону стиля.