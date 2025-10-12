Дмитрий Гордон: за содеянное в Украине в ответе весь российский народ, а не только власть
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире передачи TV24 "Kārtības rullis" сравнил российское общество с "поездом войны", где каждый вагон символизирует определённый слой — от элит, зарабатывающих на войне, до простых граждан, аплодирующих разрушениям в Украине.
Дмитрий Гордон объяснил, что российское общество находится в «поезде войны», где каждый вагон символизирует определённый слой населения — от тех, кто зарабатывает на войне, до тех, кто её открыто поддерживает. Он подчеркнул, что ответственность за происходящее лежит не только на власти, но и на всём народе России.
«Есть вагоны класса люкс — в них едут приближённые к власти люди, которые наживаются на войне. Есть купейные вагоны — там находятся региональные элиты, которым тоже нравится война. Далее идут вагоны с людьми более низкого ранга, но для которых война стала способом подняться. Это разные инженеры, работники оборонной промышленности. И есть товарные вагоны — в них едет весь русский народ. Он аплодирует этой войне, любит Путина, по неясным причинам ненавидит Украину и радуется, когда украинцев убивают, а их города уничтожают», — сказал Гордон.
По его словам, сожалеть о содеянном придётся не отдельным чиновникам, а всему российскому народу. Ответственность, как и в случае с Германией времён Гитлера, ляжет на всех.
Он выразил непонимание, почему россияне радуются страданиям Украины:
«Я знаю многих умных людей, и те, кто радуется, вовсе не глупцы по природе. Они просто ненавидят Украину и украинцев. Точно так же они ненавидят латышей, армян, грузин, азербайджанцев. Это империалисты, это шовинисты», — отметил журналист.
Он добавил, что этим людям непонятна позиция бывших республик СССР, поскольку они считают, что жизнь в Советском Союзе была хорошей, и народы якобы не оценили это.