Дмитрий Гордон: за содеянное в Украине в ответе весь российский народ, а не только власть

«Есть вагоны класса люкс — в них едут приближённые к власти люди, которые наживаются на войне. Есть купейные вагоны — там находятся региональные элиты, которым тоже нравится война. Далее идут вагоны с людьми более низкого ранга, но для которых война стала способом подняться. Это разные инженеры, работники оборонной промышленности. И есть товарные вагоны — в них едет весь русский народ. Он аплодирует этой войне, любит Путина, по неясным причинам ненавидит Украину и радуется, когда украинцев убивают, а их города уничтожают», — сказал Гордон.