Сегодня отмечают Международный день девочек - что это за дата?

Почти каждая четвертая девушка в возрасте 15-19 лет, когда-либо состоявшая в браке или партнерстве, в течение своей жизни подвергалась насилию со стороны интимного партнера. Более трети девушек и юношей в возрасте 15-19 лет считают, что при определенных обстоятельствах мужчина вправе ударить свою жену. Хотя за последние четверть века распространенность детских браков в мире и снизилась, почти каждая пятая девочка по-прежнему вступает в брак в детстве, что в общей сложности составляет миллионы случаев.