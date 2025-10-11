Сегодня отмечают Международный день девочек - что это за дата?
Сегодня, 11 октября, мир отмечает Международный день девочек — дату, призванную привлечь внимание к глобальным вызовам, с которыми сталкиваются девочки, и напомнить о важности защиты их прав и равных возможностей.
В субботу в мире отмечается Международный день девочек, призванный привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются девочки, и обеспечить соблюдение их прав человека. Он был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году по инициативе Канады, а впервые отмечался в 2012 году. В 2025 году праздник проходит под лозунгом «Девочки как лидеры перемен», подчеркивая их роль в решении глобальных проблем — от изменения климата до борьбы с насилием.
Девочкам-подросткам важно обеспечить безопасную и способствующую образованию среду, чтобы они видели себя влиятельными и равноправными членами общества, сообщает Mondo maailmakool. Каждая четвертая девочка не оканчивает среднюю школу, и около 122 миллионов девочек в мире не посещают школу. Однако по сравнению с 2000 годом это число снизилось на 33 процента – с 200 миллионов до 122 миллионов.
Почти каждая четвертая девушка в возрасте 15-19 лет, когда-либо состоявшая в браке или партнерстве, в течение своей жизни подвергалась насилию со стороны интимного партнера. Более трети девушек и юношей в возрасте 15-19 лет считают, что при определенных обстоятельствах мужчина вправе ударить свою жену. Хотя за последние четверть века распространенность детских браков в мире и снизилась, почти каждая пятая девочка по-прежнему вступает в брак в детстве, что в общей сложности составляет миллионы случаев.